Cinema: 'Belle' di Hosoda a Cannes in anteprima mondiale nella sezione Première (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos/Cinematografo.it) - 'Belle', il film d'animazione del regista giapponese Mamoru Hosoda sarà presentato in anteprima mondiale durante il 74esimo Festival di Cannes nella sezione Cannes Première. Dopo 'Wolf Children' (2012), 'The Boy and the Beast' (2015) e Mirai (2018), è la prima selezione ufficiale per Mamoru Hosoda. 'Belle' è il terzo film d'animazione presentato quest'anno al Festival dopo 'Where is Anne Frank' di Ari Folman e 'The Summit of the Gods' di Patrick ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos/tografo.it) - '', il film d'animazione del regista giapponese Mamorusarà presentato indurante il 74esimo Festival di. Dopo 'Wolf Children' (2012), 'The Boy and the Beast' (2015) e Mirai (2018), è la prima selezione ufficiale per Mamoru. '' è il terzo film d'animazione presentato quest'anno al Festival dopo 'Where is Anne Frank' di Ari Folman e 'The Summit of the Gods' di Patrick ...

