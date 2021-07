Cina, prima passeggiata spaziale per due astronauti fuori dalla stazione TianheHDblog.it (Di lunedì 5 luglio 2021) Due astronauti cinesi hanno ultimato un intervento extraveicolare di 7 ore al di fuori del modulo centrale Tianhe della stazione spaziale.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 5 luglio 2021) Duecinesi hanno ultimato un intervento extraveicolare di 7 ore al didel modulo centrale Tianhe della.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

strinjimin_ : RT @bluemoovn__: vi giuro flashback mi ricordo era tipo il 2012 e ai trl awards vinsero i big bang contro gli 1d e questa gente la prima co… - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: Proprio nel giorno della festa nazionale USA, la #Cina mette a segno la prima attività extra-veicolare dalla propria st… - MatteoR2798 : RT @RBonvecchi: @FootballAndDre1 @furgeTX Fatturato dell’anno scorso in cui arrivavamo 6 in campionato e mancavamo da 7/8 anni in UCL. Guar… - bistanca : RT @bluemoovn__: vi giuro flashback mi ricordo era tipo il 2012 e ai trl awards vinsero i big bang contro gli 1d e questa gente la prima co… - HDblog : Cina, prima passeggiata spaziale per due astronauti fuori dalla stazione Tianhe -