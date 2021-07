Ciliegie vendute all’asta per 3400 euro: quindici in totale, 230 euro l’una (Di lunedì 5 luglio 2021) Un grappolo di Ciliegie che vale quanto un tartufo bianco. Si tratta di una confezione da 15 Ciliegie “Aomori Heartbeat” che sono state vendute all’asta in Giappone, nella prefettura di Aomori, per 450mila yen, ovvero attorno ai 3400 euro. Come riporta l’Ansa: “Lo scorso martedì 13 confezioni di Ciliegie Aomori Heartbeat e 26 della categoria Juno Heart sono state assegnate dai battitori senza alcuna difficoltà durante le aste iniziate alle 7 del mattino (…) Le autorità locali intendono avviare una campagna per l’esportazione delle Ciliegie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Un grappolo diche vale quanto un tartufo bianco. Si tratta di una confezione da 15“Aomori Heartbeat” che sono statein Giappone, nella prefettura di Aomori, per 450mila yen, ovvero attorno ai. Come riporta l’Ansa: “Lo scorso martedì 13 confezioni diAomori Heartbeat e 26 della categoria Juno Heart sono state assegnate dai battitori senza alcuna difficoltà durante le aste iniziate alle 7 del mattino (…) Le autorità locali intendono avviare una campagna per l’esportazione delle...

Ciliegie giapponesi raggiungono quasi 4.100 dollari all'asta Le ciliegie coltivate nella prefettura di Aomori - nel nord del Giappone - hanno raggiunto i 270 dollari al pezzo nella prima asta della stagione. Un totale di 39 confezioni di ciliegie Juno ...

