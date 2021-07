Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo 2021: le speranze di medaglia dell’Italia. Ballottaggio per l’omnium femminile (Di lunedì 5 luglio 2021) Una specialità che ha portato una medaglia d’oro per il Bel Paese agli ultimi Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, ma che vola verso Tokyo 2020 con molte più chance di podio. Andiamo a scoprire quali sono le speranze dell’Italia per quanto riguarda il Ciclismo su pista in Giappone. Tra gli uomini due stelle di livello internazionale: Elia Viviani e Filippo Ganna. Ad esaltare il tricolore nei velodromi è stato il veneto che, dopo diverse medaglie internazionali, ha centrato il trionfo nell’omnium in Brasile cinque anni fa. Tanta strada e poca pista da quel ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Una specialità che ha portato unad’oro per il Bel Paese agli ultimi Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, ma che vola verso2020 con molte più chance di podio. Andiamo a scoprire quali sono leper quanto riguarda ilsuin Giappone. Tra gli uomini due stelle di livello internazionale: Elia Viviani e Filippo Ganna. Ad esaltare il tricolore nei velodromi è stato il veneto che, dopo diverse medaglie internazionali, ha centrato il trionfo nelin Brasile cinque anni fa. Tanta strada e pocada quel ...

Advertising

STnews365 : Ciclismo su pista: Cameron Meyer rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo 2021 Il nove volte iridato, ha deciso di dare for… - nonsolopierina : @GattaMannara72 Mi sembra che i premi siano in denaro. Comunque salgono in classifica a livello mondiale per le cor… - tribuna_treviso : Mario Lorenzon, 86 anni, campione italiano sui 5 km di pista, nella categoria master 85, a Pieve di Soligo: 'Mai es… - BccBGB : ????La Tre Sere riporta in pista il ciclismo a Busto Garolfo. Buon successo della 37esima manifestazione organizzata… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Il c.t. Villa: “Non solo Elia Viviani: ecco gli assi della pista per i Giochi” #Tokyo2020 -