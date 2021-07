Ciclismo su pista, il nove volte iridato Cameron Meyer rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) Cameron Meyer è uno dei più grandi pistard dell’epoca recente. Nel suo palmares figurano ben nove titoli mondiali, cinque conquistati nella Corsa a Punti, due nell’Inseguimento a squadre e due nella Madison. Giunto all’età di trentatré anni, però, Meyer non ha ancora conquistato una medaglia olimpica. Tokyo poteva essere l’occasione ideale per levarsi questa soddisfazione, ma il campionissimo di Viveash ha annunciato che non sarà della partita. Stante quanto riporta Wielerflits.NL, Meyer ha deciso di dare forfait a causa di un grave problema familiare. Il padre del ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021)è uno dei più grandird dell’epoca recente. Nel suo palmares figurano bentitoli mondiali, cinque conquistati nella Corsa a Punti, due nell’Inseguimento a squadre e due nella Madison. Giunto all’età di trentatré anni, però,non ha ancora conquistato una medaglia olimpica.poteva essere l’occasione ideale per levarsi questa soddisfazione, ma il campionissimo di Viveash ha annunciato che non sarà della partita. Stante quanto riporta Wielerflits.NL,ha deciso di dare forfait a causa di un grave problema familiare. Il padre del ...

