Ciao Raffaella, il ricordo dell’amico Maradona (video) (Di lunedì 5 luglio 2021) Disse Raffaella: "Maradona? Un grande dolore. Io che non amo fare i video per gli amici, avevo fatto un’eccezione e ho girato un breve filmato per i suoi sessant’anni". Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 luglio 2021) Disse: "? Un grande dolore. Io che non amo fare iper gli amici, avevo fatto un’eccezione e ho girato un breve filmato per i suoi sessant’anni".

Advertising

juventusfc : Ciao, Raffaella. - mengonimarco : Ciao Raffaella ?? - noemiofficial : Sei e rimarrai un'icona per tutti ma per me sei stata anche insegnante, amica, guida e faro nella notte. Ciao, Raff… - Clabuonalacqua : Ciao Raffaella ?? - ap_bcn : Ciao Raffaella, regina di una TV garbata che non esiste più né in Italia né in Spagna. ?? -