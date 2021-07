Chiesa, il sindaco di Pozzuoli accoglie il nuovo sacerdote: “Benvenuto don Villano” (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha inviato il saluto di Benvenuto della città e dell’intera amministrazione comunale a don Carlo Villano, nominato sabato scorso da Papa Francesco vescovo ausiliare della diocesi di Pozzuoli, accogliendo la richiesta del vescovo titolare, Gennaro Pascarella di avere un supporto nella cura pstorale della diocesi. Una richiesta partita subito dopo l’unione – in persona episcopi – delle diocesi di Pozzuoli ed Ischia. “Benvenuto a don Carlo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ildi, Vincenzo Figliolia, ha inviato il saluto didella città e dell’intera amministrazione comunale a don Carlo, nominato sabato scorso da Papa Francesco vescovo ausiliare della diocesi dindo la richiesta del vescovo titolare, Gennaro Pascarella di avere un supporto nella cura pstorale della diocesi. Una richiesta partita subito dopo l’unione – in persona episcopi – delle diocesi died Ischia. “a don Carlo ...

