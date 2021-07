Chiara Fumai | dalla misoginia positivista alle eroine scomode

(Di martedì 6 luglio 2021) Non si possono amare le etichette, tanto meno se assegnate banalmente ad artisti ecletticamente rizomatici come(1978-2017), la cui retrospettiva Poems I Will Never Release, a cura di Milovan Farronato e Francesco Urbano Ragazzi e in collaborazione con Cristiana Perrella, si è aperta al Centro Pecci (fino al 3 ottobre). A TRE ANNIsua scomparsa, infatti, si tenta di ridefinire la sua opera omnia, smarcando l’artistacategoria di performer (semmai, come sostiene giustamente Farronato, era una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... dai video alle sculture come nel caso della retrospettiva dedicata a Chiara Fumai. Poems I Will Never Release, 2007 - 2017. La mostra 'Senza Fretta' è visitabile al Centro Pecci di Prato dal martedì ...Ibrida, ironica, incendiaria. Chiara Fumai (Roma, 1978 " Bari, 2017) era tutto questo e forse di più, senz'altro la giovanissima artista ci ha lasciato un'opera fulminante che, nell'arco di 10 anni, è stata in grado di sollevare ...Prato, 29 giugno. Dal 5 luglio 2021 torna PECCI SUMMER, la rassegna che per tutto il mese porta nel teatro all'aperto del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci concerti, incontri e performance.