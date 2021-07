Chiara Ferragni coinvolta nel caso Imen Jane | parla Fedez VIDEO

(Di lunedì 5 luglio 2021) La fake news su, influencer economista che già lo scorso hanno ha scatenato una bufera sui social, è tornata a farre di sé. Nel 2020 Dagospia l’aveva accusata di non avere una laurea all’Università Bicocca come da lei dito. Tutto ciò si è dimostrato vero in seguito. Fatto L'articolo proviene da Novella 2000.

vogue_italia : Vi presentiamo le nuove mini bag da collezione firmate Dior ?? - ohmyownsavior : RT @SupportRossi46: invidio la pazienza che hanno Chiara Ferragni e Fedez nel sopportare h24 le stronzate che vengono dette su di loro da p… - solomadivino : RT @sbetz10: Ma scusate ma se voi aveste un amico che fa una grossa cazzata magari gli date del coglione e discutete ma mica togliete il fo… - SvenThecantos : RT @siria97_: Quindi Chiara Ferragni avrebbe detto a Trash Italiano di levare il video di #ImenJane perché Francesca Mapelli è una delle su… - crisbymcbacon : RT @sbetz10: Ma scusate ma se voi aveste un amico che fa una grossa cazzata magari gli date del coglione e discutete ma mica togliete il fo… -

... ma anche da star della rete come Khaby Lame (TikToker italo - senegalese che ha più follower disu Instagram) e Claudio Marchisio. L'ex centrocampista della Juventus e dell'Italia ha ...In un tweet e in una serie di stories pubblicate su Instagram Fedez difendedall'attacco di una hater. In queste ore sta esplodendo il caso di Imen Jane e Francesca Mapelli . La prima, un'influencer e imprenditrice, ha pubblicato delle stories in cui mostra l'...Khaby Lame, il 21enne italiano di origini senegalesi, è diventato il secondo più seguito al mondo su TikTok: ha superato la cantante e ballerina Addison Rae. Ora solo Charlie D’Amelio ha più follower.Il rapper: C'è una polemica che riguarda due ragazze che hanno fatto una pessima figura a Palermo. Mia moglie è amica di una di queste persone e ci ha lavorato in passato: stop Chiara Ferragni coinvol ...