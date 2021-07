Chi sostituisce il Papa quando sta male? (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Chi svolge le funzioni di supplente, quando un Papa sta male? In realtà i precedenti a riguardo, almeno in tempi recenti, sono ben pochi. A ben vedere anche il lungo periodo di malattia che chiuse il pluridecennale pontificato di Giovanni Paolo II non vide nessuna delega, nessun sostituto. L'esercizio della ordinaria amministrazione, di fatto, venne svolto dall'allora potentissimo segretario personale del Pontefice, Stanislaw Dziwisz. La questione riguarda, sia chiaro, esclusivamente il ruolo del Papa come vertice dello Stato Vaticano, e non certo quello del Papa vicario di Cristo. Insomma, la ... Leggi su agi (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Chi svolge le funzioni di supplente,unsta? In realtà i precedenti a riguardo, almeno in tempi recenti, sono ben pochi. A ben vedere anche il lungo periodo di malattia che chiuse il pluridecennale pontificato di Giovanni Paolo II non vide nessuna delega, nessun sostituto. L'esercizio della ordinaria amministrazione, di fatto, venne svolto dall'allora potentissimo segretario personale del Pontefice, Stanislaw Dziwisz. La questione riguarda, sia chiaro, esclusivamente il ruolo delcome vertice dello Stato Vaticano, e non certo quello delvicario di Cristo. Insomma, la ...

sulsitodisimone : Chi sostituisce il Papa quando sta male? - angiuoniluigi : RT @fanpage: Se lo stanno chiedendo in molti. Chi sostituirà Papa Francesco - Bianca34874951 : RT @fanpage: Se lo stanno chiedendo in molti. Chi sostituirà Papa Francesco - fanpage : Se lo stanno chiedendo in molti. Chi sostituirà Papa Francesco - glooit : Papa Francesco operato al colon: resterà in ospedale 5 giorni. Chi sostituisce il Santo Padre leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sostituisce Contributo a fondo perduto alternativo: domande dal 5 luglio ...riguardo é importate operare una distinzione tra coloro che hanno giá fruito del contributo e chi ... Nella ipotesi di un eventuale errore é sempre possibile inoltrare una nuova istanza che sostituisce ...

'Chi risarcirà la Roma per Spinazzola?'. La Fifa, ecco come ...di assicurazione denominata Fifa Club Protection Program in base alla quale la FIFA si sostituisce -...quale calciatore potrà degnamente sostituire alla Roma l'infortunato Spinazzola? E in Nazionale chi ...

Il Papa ricoverato in ospedale, ecco chi lo sostituisce Giornale di Sicilia Papa Francesco operato al colon: resterà in ospedale 5 giorni. Chi sostituisce il Santo Padre "Il Santo Padre ha reagito bene all'intervento condotto in anestesia generale ed eseguito dal professor Sergio Alfieri". Queste le parole pronunciate poco prima della mezzanotte di oggi 5 luglio dal d ...

Oroscopo: l’aperitivo ideale per ogni Segno Zodiacale Sei un tipo da Negroni, come l’Ariete o preferisci un drink in casa come il Cancro? È tutto scritto nelle Stelle ...

...riguardo é importate operare una distinzione tra coloro che hanno giá fruito del contributo e... Nella ipotesi di un eventuale errore é sempre possibile inoltrare una nuova istanza che......di assicurazione denominata Fifa Club Protection Program in base alla quale la FIFA si-...quale calciatore potrà degnamente sostituire alla Roma l'infortunato Spinazzola? E in Nazionale..."Il Santo Padre ha reagito bene all'intervento condotto in anestesia generale ed eseguito dal professor Sergio Alfieri". Queste le parole pronunciate poco prima della mezzanotte di oggi 5 luglio dal d ...Sei un tipo da Negroni, come l’Ariete o preferisci un drink in casa come il Cancro? È tutto scritto nelle Stelle ...