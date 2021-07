Chi ha vinto Love Island 2021, coppia vincitrice e montepremi (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ ormai giunto al termine Love Island Italia, la prima edizione del reality condotto da Giulia De Lellis in onda su Discovery Plus in esclusiva e su Real Time in replica. Tre le coppie finaliste, ma chi ha vinto ed è riuscita a portare a casa il montepremi finale? Chi ha vinto Love Island Italia 2021? Rebeca e Wolf, Monica e Denis, Cristina e Antonino. Queste le tre coppie arrivate in finale, ma chi si è aggiudicata il premio da 20.000 euro? A vincere il reality sono stati Rebeca Di Filippo e Yeven Wolf, con Monica e Denis arrivati al secondo posto e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ ormai giunto al termineItalia, la prima edizione del reality condotto da Giulia De Lellis in onda su Discovery Plus in esclusiva e su Real Time in replica. Tre le coppie finaliste, ma chi haed è riuscita a portare a casa ilfinale? Chi haItalia? Rebeca e Wolf, Monica e Denis, Cristina e Antonino. Queste le tre coppie arrivate in finale, ma chi si è aggiudicata il premio da 20.000 euro? A vincere il reality sono stati Rebeca Di Filippo e Yeven Wolf, con Monica e Denis arrivati al secondo posto e ...

