Chi era Veronica Guerin: vita della giornalista (Di lunedì 5 luglio 2021) Veronica Guerin è ricordata per aver fatto dell'ottimo giornalismo d'inchiesta sui narcotrafficanti di Dublino e aver perso la vita per questo. Chi era Veronica Guerin: storia della giornalista irlandese su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 5 luglio 2021)è ricordata per aver fatto dell'ottimo giornalismo d'inchiesta sui narcotrafficanti di Dublino e aver perso laper questo. Chi era: storiairlandese su Donne Magazine.

Advertising

IlContiAndrea : Non era perfetta, del resto chi di noi lo è, ma Diana ha senza dubbio segnato un'epoca. Una donna intelligente e se… - DSantanche : Un personaggio in cerca di poltrone e un movimento che ha tradito se stesso, e già non era un granché. Settimane di… - F_DUva : Grazie al taglio dei parlamentari @Montecitorio risparmierà, dalla prossima Legislatura, 54mln di euro all'anno. La… - MLipperi : RT @benq_antonio: Chi parlava del #GreenPass ai matrimoni e lo imponeva? 'Un altro decesso muore a 22anni d infarto al banchetto nuziale si… - albaditancredl : RT @isoledipinte: chi dimentica è complice. noi da fuori sapevamo tutto e lui si era perso tutto questo #Aka7even -