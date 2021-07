Che malattia aveva Raffaella Carrà? “Ormai era magrissima…”, in pochi sapevano come stava (Di lunedì 5 luglio 2021) La malattia aveva attaccato il corpo minuto di Raffaella Carrà Ormai da tempo ma in pochissimi sapevano. Nel corso de La Vita in diretta di oggi, sono emersi alcuni dettagli sulla morte. Che malattia aveva Raffaella Carrà? “Ormai era magrissima…” “Ho parlato con una vicina e il portiere. Nessuno sapeva. Mancava da casa da un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 luglio 2021) Laattaccato il corpo minuto dida tempo ma inssimi. Nel corso de La Vita in diretta di oggi, sono emersi alcuni dettagli sulla morte. Che? “era” “Ho parlato con una vicina e il portiere. Nessuno sapeva. Mancava da casa da un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

RadioItalia : Ciao Raffaella. La presentatrice e showgirl è morta a 78 anni in seguito a una malattia che 'da qualche tempo aveva… - carmelitadurso : È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Nessuno sapeva della sua malattia, non voleva intristire chi l’ha sem… - Tg3web : È morta Raffaella Carrà, ultima grande soubrette conosciuta in tutto il mondo. Si è spenta dopo una breve malattia… - just__sara_ : RT @ultimenotizie: È morta #RaffaellaCarrà. Cantante, attrice, conduttrice e icona di stile. Aveva 78 anni. Si è spenta alle ore 16.20, dop… - simcopter : RT @ultimenotizie: È morta #RaffaellaCarrà. Cantante, attrice, conduttrice e icona di stile. Aveva 78 anni. Si è spenta alle ore 16.20, dop… -