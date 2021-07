Che cosa sta accadendo agli stuntmen della serie tratta dal Signore degli anelli? (Di lunedì 5 luglio 2021) La stuntwoman Dayna Grant e l’attrice di Xena Lucy Lawlewss (foto: Twitter/@reallucylawless)In Nuova Zelanda e non solo è partita un’imponente e commovente catena di solidarietà per raccogliere i fondi necessari a pagare una complessa operazione neurochirurgica. La beneficiaria è Dayna Grant, stuntwoman di grandissimo corso, con 20 anni di carriera e ruoli in Mad Max: Fury Road, Wonder Woman 1984 e Xena (l’attrice Lucy Lawless, infatti, è stata una delle più forti promotrici di questa raccolta fondi). Avrebbe subito una rovinosa caduta lo scorso marzo mentre stava lavorando sul set della serie Amazon tratta da Il Signore ... Leggi su wired (Di lunedì 5 luglio 2021) La stuntwoman Dayna Grant e l’attrice di Xena Lucy Lawlewss (foto: Twitter/@reallucylawless)In Nuova Zelanda e non solo è partita un’imponente e commovente catena di solidarietà per raccogliere i fondi necessari a pagare una complessa operazione neurochirurgica. La beneficiaria è Dayna Grant, stuntwoman di grandissimo corso, con 20 anni di carriera e ruoli in Mad Max: Fury Road, Wonder Woman 1984 e Xena (l’attrice Lucy Lawless, infatti, è stata una delle più forti promotrici di questa raccolta fondi). Avrebbe subito una rovinosa caduta lo scorso marzo mentre stava lavorando sul setAmazonda Il...

