Charlotte Casiraghi campionessa di eleganza alla gara ippica (Di lunedì 5 luglio 2021) Per anni abbiamo visto Charlotte Casiraghi a cavallo, impegnata a competere nelle gare ippiche. Una passione la sua che dura da una vita e che la porta a ruotare costantemente intorno a questo sport, per lavoro e per piacere. In occasione del 15esimo Longines Global Champions Tour, al Principato di Monaco, Charlotte non ha partecipato alle competizioni ma ha catturato comunque tutta l'attenzione. Ospite d'onore alla manifestazione, la Casiraghi era accompagnata da mamma Carolina di Monaco e dal figlio maggiore, Raphael, 7 anni, avuto dall'attore Gad Elmaleh. Un pomeriggio all'insegna del divertimento, dove ...

