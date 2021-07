Ceriano, primi camion respinti alla Gianetti presidiata dai lavoratori | FOTO (Di lunedì 5 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color camion respinti questa mattina davanti alla sede della Gianetti Ruote (ora Gianetti Fad Wheel) di Ceriano Laghetto, dove da sabato pomeriggio è in corso il presidio permanente dei lavoratori in risposta alla lettera di licenziamento collettivo per 152 lavoratori. I primi mezzi pesanti per lo scarico di materie prime e per il carico di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 5 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorquesta mattina davantisede dellaRuote (oraFad Wheel) diLaghetto, dove da sabato pomeriggio è in corso il presidio permanente deiin rispostalettera di licenziamento collettivo per 152. Imezzi pesanti per lo scarico di materie prime e per il carico di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline ...

