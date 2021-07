Catge Coin | chi gioca con la criptomoneta pompata da Facchinetti rischia di farsi molto male | DDay it | news | articoli | guide | gallery e video

(Di lunedì 5 luglio 2021) Oggi, grazie alla tecnologia, tutti possono investire. E molti sono convinti che sia facile diventare ricchi in due giorni. Tra questi ci sono oltre 10.000 italiani che sono rimasti ammaliati dalla spinta diper una criptovaluta,, che per molti espertidi fare a breve una brutta fine. Con tanta gente che perderà un sacco di soldi…. Read More.it,L'articolo, chicon la...

Advertising

Elli0t72 : #CatgeCoin, chi gioca con la criptomoneta pompata da Facchinetti rischia di farsi molto male - Digital_Day : Sono più di 10.000 gli italiani che hanno investito nella criptovaluta con la speranza di diventare ricchi - EsseSteno : @frafacchinetti @catgecoinoff Catge é una scam coin che fa ricchi solo i dev.. Investite pure in catge che vi dumpino addosso - InvezzPortal : Piattafome migliori per comprare Catge coin dopo l'aumento del 300% - -

Ultime Notizie dalla rete : Catge Coin

DDay.it - Digital Day

è una meme -, come si può capire seguendo la pagina Telegram del progetto o quella in Instagram, una moneta retta dall'entusiasmo della community e ovviamente dalla pubblicità che viene ...è una meme -, come si può capire seguendo la pagina Telegram del progetto o quella in Instagram, una moneta retta dall'entusiasmo della community e ovviamente dalla pubblicità che viene ...Un segno di forza per la criptovaluta? Oppure l’inizio di una lenta discesa, con la quale appassionati ed investitori dovranno fare i conti? È il momento di fare il punto su DOGE, tenendo conto sia de ...