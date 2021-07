Caso Saman, l’Italia chiede rogatoria al Pakistan per catturare i genitori (Di lunedì 5 luglio 2021) Continuano le ricerche del corpo della 18enne pachistana Saman Abbas. l’Italia ha chiesto la rogatoria al Pakistan per catturare i genitori E’ stata richiesta dalla procura di Regio Emilia la rogatoria al Pakistan per catturare sul suolo internazionale i genitori di Saman Abbas. Questi ultimi sono accusati di omicidio premeditato, sequestro di persona e occultamento L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Continuano le ricerche del corpo della 18enne pachistanaAbbas.ha chiesto laalperE’ stata richiesta dalla procura di Regio Emilia laalpersul suolo internazionale idiAbbas. Questi ultimi sono accusati di omicidio premeditato, sequestro di persona e occultamento L'articolo proviene da Inews.it.

