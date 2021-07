Caso Saman, dai pm rogatoria al Pakistan per la cattura dei genitori (Di lunedì 5 luglio 2021) commenta La Procura di Reggio Emilia ha inoltrato la richiesta di rogatoria al Pakistan per il mandato di cattura internazionale nei confronti dei genitori di Saman Abbas. E' stato dunque formalizzato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 luglio 2021) commenta La Procura di Reggio Emilia ha inoltrato la richiesta dialper il mandato diinternazionale nei confronti deidiAbbas. E' stato dunque formalizzato ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Caso Saman, dai pm rogatoria al Pakistan per cattura dei genitori #samanabbas - gazzettaparma : Caso Saman: i pm chiedono al Pakistan l'arresto dei genitori - tusciaweb : Caso Saman Abbas, rogatoria al Pakistan per la cattura dei genitori Novellara - Caso Saman Abbas, la procura di… - _CarlottaMiller : RT @MediasetTgcom24: Caso Saman, dai pm rogatoria al Pakistan per cattura dei genitori #samanabbas - P1Bliss : RT @MediasetTgcom24: Caso Saman, dai pm rogatoria al Pakistan per cattura dei genitori #samanabbas -