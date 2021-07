Cashback, Satispay tira dritto e si finanzia la proroga. L’a.d.: “Nostre operazioni triplicate. Funziona anche contro l’evasione” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il piano Cashback di Stato che avrebbe dovuto proseguire fino al giugno 2022 si è fermato anzi tempo per decisione del governo Draghi. Ma Satispay, applicazioni per pagamenti e trasferimenti di denaro tramite smartphone, ha deciso di andare avanti da sola per altri 6 mesi, con alcuni aggiustamenti ma di fatto mantenendone la struttura e le finalità investendo risorse proprie tra i 20 e i 30 milioni di euro. E quindi l’app offrirà la possibilità di di accumulare fino a 150 euro in Cashback in sei mesi, fino al 31 dicembre 2021, ottenendo la restituzione del 10% di quanto speso nei negozi fisici convenzionati con Satispay. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Il pianodi Stato che avrebbe dovuto proseguire fino al giugno 2022 si è fermato anzi tempo per decisione del governo Draghi. Ma, applicazioni per pagamenti e trasferimenti di denaro tramite smartphone, ha deciso di andare avanti da sola per altri 6 mesi, con alcuni aggiustamenti ma di fatto mantenendone la struttura e le finalità investendo risorse proprie tra i 20 e i 30 milioni di euro. E quindi l’app offrirà la possibilità di di accumulare fino a 150 euro inin sei mesi, fino al 31 dicembre 2021, ottenendo la restituzione del 10% di quanto speso nei negozi fisici convenzionati con. ...

