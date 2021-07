Advertising

Caserta, intesa tra l'Università Vanvitelli e le Fiamme Gialle

Le carceri che li hanno accolti sono quello di Carinola (), Ariano Irpino (Avellino), Modena,... La decisione è stata presa dal Dap d'con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua ......in altre carceri campane come Carinola () e Ariano Irpino (Avellino) e in istituti di altre regioni, come quelli di Modena, Civitavecchia, Perugia. La decisione è stata presa dal Dap d'...Trenta detenuti del Reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sono stati trasferiti. Le carceri che li hanno accolti sono quello di Carinola (Caserta), Ariano Irpino (Avellino), M ...Circa 30 detenuti del Reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove il 6 aprile 2020 avvennero violenti pestaggi di reclusi da parte della ...