Cartelle esattoriali, il saldo di agosto si pagherà in quattro rate (Di martedì 6 luglio 2021) Governo vicino alla soluzione sul nodo dell?ingorgo di rate arretrate della misura agevolativa nota come ?pace fiscale?. Le forze di maggioranza hanno trovato un accordo di massima... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 luglio 2021) Governo vicino alla soluzione sul nodo dell?ingorgo diarretdella misura agevolativa nota come ?pace fiscale?. Le forze di maggioranza hanno trovato un accordo di massima...

Advertising

petergomezblog : Sospeso il cashback dal 30 giugno. La Decisione a sorpresa di Draghi fa felice Fratelli d’Italia che ne chiese lo s… - biagiosimonetta : Stanno per sospendere il #cashback (perché 150 euro ogni 6 mesi a chi non fa circolare denaro nero facevano schifo)… - fattoquotidiano : Stop al cashback dal 30 giugno e blocco delle cartelle esattoriali fino al 31 agosto: le decisioni della cabina di… - radionowher : @Luciolefty @AleGrigo1992 Lo toglie perché è in attivo il #Cashback e con i soldi guadagnati ci paga la cancellazio… - buitre97148061 : @blu_chip E così sarà!!! Aspetto lo sblocco dei licenziamenti e l’inizio delle cartelle esattoriali!!! Non vedo l’o… -