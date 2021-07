Carramba che Sorpresa e Raffaella Carrà prendono il posto de La Vita Promessa su Rai1 (Di lunedì 5 luglio 2021) La Vita Promessa non va in onda su Rai1 oggi, 5 luglio, perché i vertici della tv pubblica hanno deciso di optare per Carramba che Sorpresa e Raffaella Carrà. La conduttrice, cantante, attrice e showgirl, è morta oggi vittima di una malattia di cui non aveva rivelato niente a nessuno per rispetto di quel pubblico che, ancora di più, ricambia il suo affetto. In molti avrebbero voluto una puntata ad oltranza di Techetecheté ma la Rai ha deciso di mandare in onda una puntata di uno dei suoi show di punta nel prime time di Rai1, cosa vedremo? Ecco ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Lanon va in onda suoggi, 5 luglio, perché i vertici della tv pubblica hanno deciso di optare perche. La conduttrice, cantante, attrice e showgirl, è morta oggi vittima di una malattia di cui non aveva rivelato niente a nessuno per rispetto di quel pubblico che, ancora di più, ricambia il suo affetto. In molti avrebbero voluto una puntata ad oltranza di Techetecheté ma la Rai ha deciso di mandare in onda una puntata di uno dei suoi show di punta nel prime time di, cosa vedremo? Ecco ...

Advertising

RaiUno : CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente:… - Tg3web : È morta Raffaella Carrà, ultima grande soubrette conosciuta in tutto il mondo. Si è spenta dopo una breve malattia… - carlomrighetto : Carramba, che sorpresa Raffaella! Sono tornato a scrivere dopo un po', oggi avevo bisogno di metabolizzare.… - daydream_sara : RT @RaiUno: CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente: - 20:30 @_… - Raicomspa : RT @RaiUno: CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente: - 20:30 @_… -