Carrà: Renzi, 'ci ha lasciato un'artista unica' (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - “La mia carriera è stato un continuo sorprendermi e questo è il massimo: gioire di una piccola o grande cosa significa vivere”. Con questa frase ha detto tutto lei. Ci ha lasciato un'artista unica. Porteremo il suo sorriso con noi, come avrebbe voluto. Buon viaggio Raffaella". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - “La mia carriera è stato un continuo sorprendermi e questo è il massimo: gioire di una piccola o grande cosa significa vivere”. Con questa frase ha detto tutto lei. Ci haun'. Porteremo il suo sorriso con noi, come avrebbe voluto. Buon viaggio Raffaella". Lo scrive su Twitter Matteo

Advertising

TV7Benevento : Carrà: Renzi, 'ci ha lasciato un'artista unica'... - pleopizzi : RT @firenzetoday: E' morta RaffaellaCarrà. Da Renzi a Nardella, il ricordo: 'Il suo talento splenderà per sempre' - firenzetoday : E' morta RaffaellaCarrà. Da Renzi a Nardella, il ricordo: 'Il suo talento splenderà per sempre' - Serra_nda : Quello sciacallo di Renzi ancora non ha twittato una foto sua con la Carrà? - Possidonioo_ : Prima che #renzi e #italiaviva commemorino #raffaellacarrà.. #DdlZan #Carrà -

Ultime Notizie dalla rete : Carrà Renzi Riccione: da lunedì seminari, lezioni e incontri sulle città adriatiche ... illuminate dalla stessa luce metafisica ferrarese di De Chirico e Carrà, che tentano, forse ... Fabio Renzi (Symbola), Pippo Ciorra (Maxxi) e Lea Ermeti (assessore Lavori pubblici Comune di Riccione) ...

Le città adriatiche del futuro si studiano a Riccione ... illuminate dalla stessa luce metafisica ferrarese di De Chirico e Carrà, che tentano, forse ...30 Territori adriatici con la partecipazione di Ruben Baiocco (Università IUAV di Venezia), Fabio Renzi (...

Carrà: Renzi, 'ci ha lasciato un'artista unica' - Sardiniapost.it SardiniaPost ... illuminate dalla stessa luce metafisica ferrarese di De Chirico e, che tentano, forse ... Fabio(Symbola), Pippo Ciorra (Maxxi) e Lea Ermeti (assessore Lavori pubblici Comune di Riccione) ...... illuminate dalla stessa luce metafisica ferrarese di De Chirico e, che tentano, forse ...30 Territori adriatici con la partecipazione di Ruben Baiocco (Università IUAV di Venezia), Fabio(...