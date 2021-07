Carrà, l’omaggio più bello dal premier spagnolo: «Ci ha rallegrato il cuore con la musica, e ci ha riempito l’anima con il suo spirito libero» (Di lunedì 5 luglio 2021) «Raffaella Carrà è stata una donna che ha ispirato diverse generazioni con gioia, coraggio e impegno. La sua musica ha rallegrato i nostri cuori e il suo spirito libero ha riempito le nostre anime». È l’omaggio del presidente spagnolo Pedro Sanchez alla regina della tv e della musica italiana Raffaella Carrà, deceduta oggi all’età di 78 anni. Raffaella Carrà era molto amata anche dal pubblico spagnolo, e venne insignita nell’ottobre del 2018 di un’onorificenza di grande prestigio, Dama al ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) «Raffaellaè stata una donna che ha ispirato diverse generazioni con gioia, coraggio e impegno. La suahai nostri cuori e il suohale nostre anime». Èdel presidentePedro Sanchez alla regina della tv e dellaitaliana Raffaella, deceduta oggi all’età di 78 anni. Raffaellaera molto amata anche dal pubblico, e venne insignita nell’ottobre del 2018 di un’onorificenza di grande prestigio, Dama al ...

