Carrà: Letta, ‘sconvolto, icona dell’Italia che sorrideva al futuro’ (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) – Mi ha “sconvolto” la notizia della scomparsa di Raffaella Carrà, “come tutti quelli della mia generazione”. La Carrà è stata “icona dell’Italia che sorrideva e guardava con ottimismo al futuro, persona gradevole e intelligente”. Lo ha detto Enrico Letta a In Onda. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) – Mi ha “sconvolto” la notizia della scomparsa di Raffaella, “come tutti quelli della mia generazione”. Laè stata “chee guardava con ottimismo al futuro, persona gradevole e intelligente”. Lo ha detto Enricoa In Onda. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Carrà: Letta ‘sconvolto icona dell’Italia che sorrideva al futuro’ - #Carrà: #Letta #‘sconvolto #icona - TV7Benevento : Carrà: Letta, 'sconvolto, icona dell'Italia che sorrideva al futuro'... - gnagno60_celi : RT @jacopogiliberto: ecco l'ordine d'arrivo dei tuit commemorativi su raffaella carrà: - enrico letta, ore 16,49 - giorgia meloni, ore… - Paolo23228927 : @EnricoLetta Tho si è sentito anche Letta….strano..!! Con tutto rispetto per la Carra’. - kozmic_blues79 : 'Com'è bello far l'amore da Trieste in giù Com'è bello far l'amore io son pronta e tu Tanti auguri A chi tanti aman… -

Ultime Notizie dalla rete : Carrà Letta È morta Carrà: la showgirl era malata, grande cordoglio sui social Dal nostro partner Notizie.it Salvini a Letta: troviamoci sul ddl Zan, via i passaggi critici Con Raffaella Carrà se ne va un pezzo di storia italiana: da Carramba che sorpresa a Canzonissima La ...

Lutto nel mondo dello spettacolo - Addio a Raffaella Carrà la regina della televisione Per il presidente del Consiglio Mario Draghi Raffaella Carrà ha portato il nome dell'Italia nel ... il ministro Luigi di Maio, Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna, Enrico Letta, Nicola Zingaretti, ...

Carrà: Letta, 'Italia perde icona intelligente e elegante, se ne va un pezzo di vita' La Sicilia Dal nostro partner Notizie.it Salvini a: troviamoci sul ddl Zan, via i passaggi critici Con Raffaellase ne va un pezzo di storia italiana: da Carramba che sorpresa a Canzonissima La ...Per il presidente del Consiglio Mario Draghi Raffaellaha portato il nome dell'Italia nel ... il ministro Luigi di Maio, Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna, Enrico, Nicola Zingaretti, ...