(Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "L'una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti. La scomparsa di Raffaella #per quelli della mia generazione è davvero undiche se ne va. Profonda tristezza". Lo scrive su Twitter Enrico

Advertising

TV7Benevento : Carrà: Letta, 'Italia perde icona intelligente e elegante, se ne va un pezzo di vita'... - ultimora_pol : #Italia Enrico #Letta (#PD|S&D): 'L’Italia perde una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti. La sc… - moody_xgs : Fermi tutti,vi prego, ditemi che la notizia appena letta su Raffaella Carrà è una bufala e basta VI PREGO -

Ultime Notizie dalla rete : Carrà Letta

AgCult

... come si fa a produrre un refuso in una mail di presentazione di un servizio che dovrebbe esseree riletta? Siamo sempre lì: la mancanza di attenzione, soprattutto nell'ultimo anno, è ...Sono molto grato al Segretarioper la fiducia che mi ha accordato e per la possibilità che mi ha dato di proseguire il lavoro avviato un anno fa. Chi mi conosce sa che ci metterò impegno e ...