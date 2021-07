Carrà | Draghi | ‘profonda tristezza | ha portato il nome dell’Italia nel mondo’

(Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Marioha appreso con profondadella scomparsa di Raffaella. “Con il suo talento e la sua professionalità ha avuto un ruolo decisivo nel diffondere la cultura dello spettacolo in Italia. La sua risata e la sua generosità hanno accompagnato generazioni di italiani eilnel mondo. Agli amici e ai nipoti vanno le più sentite condoglianze di tutto il governo”, si legge in una dichiarazione del premier. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

