Carrà: Bonucci,il tuo sorriso e la tua energia resteranno sempre (Di lunedì 5 luglio 2021) "Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre". Dal ritiro azzurro, Leonardo Bonucci ricorda così Raffaella Carrà nel giorno della sua scomparsa, alla vigilia della semifinale di Euro 2020 ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) "Il tuoe la tuarimarranno per". Dal ritiro azzurro, Leonardoricorda così Raffaellanel giorno della sua scomparsa, alla vigilia della semifinale di Euro 2020 ...

Ultime Notizie dalla rete : Carrà Bonucci Carrà: Bonucci,il tuo sorriso e la tua energia resteranno sempre "Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre". Dal ritiro azzurro, Leonardo Bonucci ricorda così Raffaella Carrà nel giorno della sua scomparsa, alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro la nazionale della Spagna, Paese in cui l'artista era considerata un'icona. Il ...

"Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre". Dal ritiro azzurro, Leonardo Bonucci ricorda così Raffaella Carrà nel giorno della sua scomparsa, alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro la nazionale della Spagna, Paese in cui l'artista era considerata un'icona.