Carolina Marconi taglia i capelli | “L’importante è stare bene”

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Marconi

A 43 anni l'ex gieffina ha scoperto di avere un tumore al ..., prima di iniziare il secondo ciclo di chemioterapia, si è tagliata i capelli , postando un selfie su Instagram e scrivendo: 'Non crediate che non ne soffra. Bisogna vederlo da un ...Carolina Marconi sta combattendo la sua battaglia contro un tumore al seno e ha deciso di condividere alcuni aspetti sui suoi social Nell’ultima foto pubblicata sui suoi social Carolina Marconi si ..."Ho finalmente tagliato i capelli in vista della seconda chemio, vi piacciono? Sorrido, ma non crediate che non ne soffra". A 43 anni Carolina Marconi sta combattendo la sua battaglia contro un tumore ...