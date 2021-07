Carolina Marconi la lotta al cancro il taglio di capelli è definitivo

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 5 luglio 2021)continua a sua battaglia per evitare una recidiva del tumore al seno continua. E’ per questo che, prima di iniziate la chemioterapia, aveva già accorciato la lunga chioma, per poi passare ora alcorto, postando un selfie su Instagram e scrivendo: «Non crediate che non ne soffra. Bisogna vederlo da