Carolina Marconi e la lotta al cancro | taglio di capelli definitivo | ' Mi vedete sorridente | ma ne soffro'

(Di lunedì 5 luglio 2021) La sua battaglia per evitare una recidiva del tumore al seno continua. E' per questo che, prima di iniziate la chemioterapia , aveva già accorciato la lunga chioma, per poi passare ...

La sua battaglia per evitare una recidiva del tumore al seno continua. E' per questo che, prima di iniziate la chemioterapia , aveva già accorciato la lunga chioma, per poi passare ora al taglio corto, postando un selfie su Instagram e scrivendo: 'Non crediate che non ne ...Dopo aver dichiarato di avere un cancro al seno, Luisa Anna Monti di U&D ha rimarcato la propria positività nella lotta contro la malattia Insieme all'ex gieffina, anche un altro voto noto della tv italiana sta affrontando la dura battaglia contro il tumore al seno . Stiamo parlando di Luisa Anna Monti , ex dama di Uomini e Donne , che ha ...L'ex gieffina ha deciso di tagliare ancora prima del... Carolina Marconi si taglia i capelli corti prima del secondo ciclo di chemio. Sul social si fa vedere con la nuova acconciatura ...Nuovo momento di passaggio per Carolina Marconi, che nella lotta contro il cancro dimostra un grande coraggio e tanta positività ...