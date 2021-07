Carlos M & Davii e il loro nuovo singolo “Napoli Barcellona”! (Di lunedì 5 luglio 2021) Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali Napoli Barcellona, il nuovo singolo dell’artista napoletano Carlos M, alias di Carlo Antonio Matrone, insieme a Davii, nome d’arte di Alfonso Greco che ha anche scritto il testo del pezzo. Il brano mescola strumenti della canzone popolare (mandolino e tamburello) con ritmi latini vicini al reggaeton. Questa particolare sperimentazione segue i singoli Malavita e Sorpresa (insieme a Deborah), in una collaborazione con Daviiche vede i due artisti protagonisti di un videoclip ambientato nel capoluogo partenopeo. Tutti i suoi colori ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 5 luglio 2021) Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitaliBarcellona, ildell’artista napoletanoM, alias di Carlo Antonio Matrone, insieme a, nome d’arte di Alfonso Greco che ha anche scritto il testo del pezzo. Il brano mescola strumenti della canzone popolare (mandolino e tamburello) con ritmi latini vicini al reggaeton. Questa particolare sperimentazione segue i singoli Malavita e Sorpresa (insieme a Deborah), in una collaborazione conche vede i due artisti protagonisti di un videoclip ambientato nel capoluogo partenopeo. Tutti i suoi colori ...

