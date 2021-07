Carla Fracci, ultimissimi istanti di vita: i dettagli inediti rivelati dal marito (Di lunedì 5 luglio 2021) Televisione Beppe Menegatti ricorda la moglie Carla Fracci in occasione del Festival Internazionale della Danza 2021. ecco le sue toccanti parole Pubblicato su 4 Luglio 2021 A poco più di un mese dalla sua scomparsa, il regista teatrale Beppe Menegatti ha avuto occasione di ricordare la moglie Carla Fracci in occasione del Festival Internazionale della Danza 2021. All’evento, organizzato nella splendida cornice di Nepi dall’1 al 3 luglio, Menegatti ha dedicato alla compianta compagna parole cariche di pathos e di emozione. E non ce n’è da stupirsi, visto il tempo che i due hanno passato insieme. Beppe ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) Televisione Beppe Menegatti ricorda la mogliein occasione del Festival Internazionale della Danza 2021. ecco le sue toccanti parole Pubblicato su 4 Luglio 2021 A poco più di un mese dalla sua scomparsa, il regista teatrale Beppe Menegatti ha avuto occasione di ricordare la mogliein occasione del Festival Internazionale della Danza 2021. All’evento, organizzato nella splendida cornice di Nepi dall’1 al 3 luglio, Menegatti ha dedicato alla compianta compagna parole cariche di pathos e di emozione. E non ce n’è da stupirsi, visto il tempo che i due hanno passato insieme. Beppe ...

Advertising

sottonetotale : @Roberta32472385 quanta invidia e cattiveria lo dicono, fanno tanto i leoni da tastiera, ma perché non lo fanno lor… - rada_maja : RT @rada_maja: ??La danza e’ poesia perché il suo fine e’ esprimere sentimenti , anche se attraverso una rigida tecnica .IL nostro compito è… - Domenico19811 : #pensierieparole,#pensieriinrete Un paese senza cultura e arte e un paese che non si rinnova,che non può avere fut… - MaurizioAlbiati : Le belle parole di Beppe Menegatti in favore di @LCuccarini nel ricordo della grandissima Carla Fracci, 'brava, bra… - Kachoudaas : RT @kratkoijasno: Carla Fracci (Carolina Fracci) Milano 20/8/1936 - Milano 27/5/2021 The queen of dance -