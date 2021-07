Carla Fracci | gli ultimi minuti prima di morire | il marito svela dettagli toccanti

Leggi su cityroma

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il regista teatrale Beppe Menegatti ha voluto ricordare la compianta moglie con parole davvero emozionate ed emozionanti. La ballerina si è spenta all’età di 84 anni a Milano lo scorso 27 maggio 2021. Una tragica notizia che la lasciato sgomenti moltissimi fan della ballerina ma anche tutti gli appassionati di danza che negli anni hanno sempre seguito la sua impagabile professionalità. In molti non erano a conoscenza delle condizioni di salute della danzatrice e proprio per questo motivo la sua dipartita è stata ancora più sofferta. IlBeppe Menegatti, con cuiera insieme dal 1954, ha avuto occasione di ricordare la moglie in occasione ...