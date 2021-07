Advertising

ansa_marche : Carceri: Marche,vaccino completo oltre 70% detenuti e agenti -

Agenzia ANSA

Ciclo vaccinale anti - Covid completato per "oltre il 70%" nelledelle, "per personale della polizia penitenziaria e detenuti" che hanno ricevuto già la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il Garante regionale per i diritti, avv. Giancarlo ...... l'Abruzzo e le. Le mafie italiane possono entrare in Albania indisturbate poiché ormai sono ... Occorrerà, quindi, rafforzare la sicurezza delle; combattere la criminalità organizzata e ...Ciclo vaccinale anti-Covid completato per "oltre il 70%" nelle carceri delle Marche, "per personale della polizia penitenziaria e detenuti" che hanno ricevuto già la seconda dose di vaccino. Lo riferi ...Macerata – “Nelle Marche le problematiche legate alla popolazione tossicodipendente con patologie correlate come l’HCV sono principalmente due. Nella popolazione tossicodipendente vi è innanzitutto la ...