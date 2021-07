Capello | «Spagna è lenta | Mancini ha regalato bel gioco alla Nazionale»

(Di lunedì 5 luglio 2021) Fabioha presentato la semifinale trae Italia, dedicando un pensiero anche all’Inghilterra, sua ex squadra Intervistato dal Corriere della Sera, Fabioha parlato di Italia-e di chi vede come favorita. Dando un parere anche sull’Inghilterra,che ha allenato. ITALIA – «L’Italia è una squadra che gioca un bel calcio, veloce. Sono attenti e aggressivi, il tutto accoppiato a una certa qualità, direi che ci sono tutti i presupposti per fare bene».– «Cosa rischiamo? Di addormentarci. Lagioca un calcio lento, se ci ...

1 L'ex allenatore di Milan, Roma e Juve, Fabioha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera in cui parla a tutto tondo della ...LENTA - 'Che non ci addormenti. Lagioca ......Corriere della Sera intervista Fabio. Il tema sono naturalmente gli Europei, con in primo piano le due semifinali in programma, quella tra Inghilterra e Danimarca e quella tra Italia eAl Corriere: «Ci hanno abituati così e allora uno si chiede: perché non lo devo fare? Continuano a fischiare ogni falletto» ...Diamo un'occhiata al calcio nel mondo, questo mondo condensato fra campionato Europeo e coppa America. C'è tanto del campionato nostro, proprio quello bistrattato e sminuito, il campionato non allenan ...