Cantami Godiva e Guida Psicogeografica per Autostoppisti sono nati da queste parti | li porto in giro questa estate

(Di lunedì 5 luglio 2021) Scrivo da un numero sufficientemente lungo di anni per avermi indotto a guardare a quel che scrivo con quel minimo di cinico distacco che fa sì, per dire, che alcuni dei miei libri io non li abbia più presi in mano, per sfogliarli, neanche una volta da che mistati recapitati a casa dalla casa editrice. Leggo, spesso, di gente che li paragona ai figli, ma sarà che di figli ne ho quattro mentre di libri ne ho scritti parecchi, non mi è mai passato per l’anticamera del cervello di guardare loro in maniera antropomorfa.libri. Certo, con alcuni ho un rappiù stretto, cipiù legato sia da un punto di vista ...