Can Yaman, la dedica d'amore per Diletta Leotta dopo il viaggio in Turchia: cosa ha pubblicato (Di lunedì 5 luglio 2021) dopo la vacanza in Turchia, Can fa una dolce dedica a Diletta, che risponde a sua volta su Instagram Foto: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.com Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021)la vacanza in, Can fa una dolce, che risponde a sua volta su Instagram Foto: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.com

Advertising

MarioManca : Alessio rilassati, non sarai mai Can Yaman. #temptationisland - yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - andreastoolbox : Can Yaman furioso strattona Diletta Leotta, il video mostra cos'è successo davvero in Turchia… - I_pm_io_mp : No perché anche padre redigano adesso con suoi atti e auto vendute regolarmente mi aveva appioppato solo a me, nel… - marianogattuso1 : @CouchPotato7 Va bè meglio che non mi esprima sulle serie turche perchè ne avrei da dire parecchio anzi lo dico e c… -