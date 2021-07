Campionato Nazionale Hansa 303: tre giorni di grande vela (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono stati tre giorni di grande sport della vela per tutti alla base nautica Liberi nel Vento – Lega Navale in occasione dell’edizione 2021 del Campionato Nazionale Hansa 303 – Trofeo Marina di Porto San Giorgio. Ben 36 imbarcazioni e 54 timonieri, diciotto nella categoria singolo e trentasei nel doppio, provenienti da 11 regioni di Italia si sono sfidati sulle sette prove che il Comitato di Regata è riuscito a far disputare nei tre giorni di regate. Manifestazione sportiva che tutti insieme hanno voluto dedicare al socio fondatore della Liberi nel Vento ed istruttore di ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono stati tredisport dellaper tutti alla base nautica Liberi nel Vento – Lega Navale in occasione dell’edizione 2021 del303 – Trofeo Marina di Porto San Giorgio. Ben 36 imbarcazioni e 54 timonieri, diciotto nella categoria singolo e trentasei nel doppio, provenienti da 11 regioni di Italia si sono sfidati sulle sette prove che il Comitato di Regata è riuscito a far disputare nei tredi regate. Manifestazione sportiva che tutti insieme hanno voluto dedicare al socio fondatore della Liberi nel Vento ed istruttore di ...

