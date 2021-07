Campionato Italiano Velocità, anche a Imola Michele Pirro continua a volare (Di lunedì 5 luglio 2021) Fine settimana più che positivo per Michele Pirro che a Imola ha dimostrato ancora una volta di esser il leader indiscusso del Campionato Italiano Velocità. Reduce da quattro successi consecutivi, il portacolori del Barni Racing Team ha allungato ulteriormente la propria striscia vincente aggiudicandosi gara-1 e consolidando così il primato nella graduatoria dedicata alle Superbike. Malgrado una caduta durante le qualifiche, il centauro della scuderia di Calvenzano ha colto la quindicesima pole position della carriera, garantendosi così la partenza al palo in vista della competizione del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 luglio 2021) Fine settimana più che positivo perche aha dimostrato ancora una volta di esser il leader indiscusso del. Reduce da quattro successi consecutivi, il portacolori del Barni Racing Team ha allungato ulteriormente la propria striscia vincente aggiudicandosi gara-1 e consolidando così il primato nella graduatoria dedicata alle Superbike. Malgrado una caduta durante le qualifiche, il centauro della scuderia di Calvenzano ha colto la quindicesima pole position della carriera, garantendosi così la partenza al palo in vista della competizione del ...

