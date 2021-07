Campionato Europeo, Totò Schillaci: «Forza Azzurri, ma le notti magiche…» (Di lunedì 5 luglio 2021) Totò Schillaci è uno di quei pochissimi giocatori «trasversali» amati dai tifosi di ogni squadra, nonostante i campanilismi e le rivalità. Si contano sulle dita di una mano, lui, Roberto Baggio (con il quale ha condiviso la bellissima esperienza del Mondiale in Italia), Gigi Riva. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) Totò Schillaci è uno di quei pochissimi giocatori «trasversali» amati dai tifosi di ogni squadra, nonostante i campanilismi e le rivalità. Si contano sulle dita di una mano, lui, Roberto Baggio (con il quale ha condiviso la bellissima esperienza del Mondiale in Italia), Gigi Riva.

Advertising

basicleoo : RT @lovingedser: non so se ci rendiamo conto ma SIAMO IN SEMIFINALE DI CAMPIONATO EUROPEO. Grande Italia ???? #BelgioItalia - JetrevolutionT : 1ª gara di campionato europeo UIM 2021. Elk(Polonia). Roberto Mariani vince nel freestyle seguito al secondo posto… - squopellediluna : 04/07/2004 – Nella finale del campionato europeo di calcio a sorpresa la Grecia supera per 2-1 i padroni di casa de… - TREVISOEVENTI : - JetrevolutionT : 1ª gara di campionato europeo UIM 2021. Elk (Polonia). Andrea Guidi si classifica 2° nella Ski GP2 -