Campania | riapertura scuole a settembre già a rischio Il monito di De Luca

Ultime Notizie dalla rete : Campania riapertura

L'AQUILA - "Pensate che ancora oggi nella regione Campania c'è un governatore del Pd che alla faccia di tutto il resto dell'Italia, obbliga all'uso delle mascherine in classe alla riapertura della scuola. Il motivo per cui è obbligatoria in Campania la mascherina - spiega - non è perché ci divertiamo, ma è una follia". Così il leader rispondendo ai cronisti sulla decisione del Cts che ha previsto l'uso delle mascherine con la riapertura della scuola. De Luca: 'O si vaccinano tutti o non aprirà'