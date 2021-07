Campagna vaccinale, mercoledì parte il tour dei camper della salute (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAl fine di incrementare la platea dei vaccinati, in linea con gli obiettivi della Campagna vaccinale Anti-Covid 19, partirà mercoledì 7 luglio 2021 il tour dei camper della salute che farà tappa nei comuni irpini. Due le unità mobili messe in campo dall’Asl di Avellino per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi. Tutti i cittadini, maggiori di 12 anni e residenti in provincia di Avellino, potranno presentarsi presso le postazioni individuate ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAl fine di incrementare la platea dei vaccinati, in linea con gli obiettiviAnti-Covid 19, partirà7 luglio 2021 ildeiche farà tappa nei comuni irpini. Due le unità mobili messe in campo dall’Asl di Avellino per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi. Tutti i cittadini, maggiori di 12 anni e residenti in provincia di Avellino, potranno presentarsi presso le postazioni individuate ...

