Camera: bilancio, restituisce 35 milioni a Stato, sono 500 dal 2013 (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Nel 2021 la Camera costerà 963.776.517 euro, quasi cinque milioni e mezzo in più rispetto al 2020 con una variazione dello 0.7%. Lo mette nero su bianco il bilancio 2021 in approvazione a Montecitorio, oggi presentato alla stampa. La Camera, come emerge dai dati, restituisce inoltre 35 milioni, per un totale di 500 milioni di restituzioni alle casse dello Stato dal 2013.

Ultime Notizie dalla rete : Camera bilancio Camera: nel 2021 'costa' 963.776.517 euro, ne restituisce 35 ... e restituisce all'Erario 35 milioni, per un totale di 500 milioni di restituzioni alle casse dello Stato dal 2013: si evince dal progetto di bilancio della Camera dei deputati per il 2021 che verrà ...

Camera: bilancio, restituisce 35 milioni a Stato, sono 500 dal 2013 La Sicilia Camera: bilancio, restituisce 35 milioni a Stato, sono 500 dal 2013 Roma, 5 lug. Nel 2021 la Camera costerà 963.776.517 euro, quasi cinque milioni e mezzo in più rispetto al 2020 con una variazione dello 0.7%. Lo mette nero su bianco il bilancio 2021 in approvazione a ...

Camera: bilancio, spesi 2 milioni per presidi anti-covid, da mascherine a test e strutture Roma, 5 lug. L'emergenza Covid pesa per il 2021 all'incirca per due milioni di euro, tra investimenti per l'acquisto di presidi medici, test e adeguamento delle ...

