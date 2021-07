California, 5 miliardi di dollari per combattere la siccità (Di lunedì 5 luglio 2021) Il governatore della California, Gavin Newsom, presenta un piano da 5,1 miliardi di dollari per proteggere lo stato dal rischio siccità. L’intervento punta sulla costruzione e la modernizzazione delle infrastrutture idriche, essenziali per assicurare l’approvvigionamento di acqua e la gestione di quelle reflue in un territorio battuto dalle siccità e dagli incendi devastanti. L’obiettivo è di non rivivere una stagione di crisi come quella tra il 2012 al 2016. Del pacchetto complessivo di investimenti, ben 1,3 miliardi di dollari andranno direttamente alle infrastrutture ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Il governatore della, Gavin Newsom, presenta un piano da 5,1diper proteggere lo stato dal rischio. L’intervento punta sulla costruzione e la modernizzazione delle infrastrutture idriche, essenziali per assicurare l’approvvigionamento di acqua e la gestione di quelle reflue in un territorio battuto dallee dagli incendi devastanti. L’obiettivo è di non rivivere una stagione di crisi come quella tra il 2012 al 2016. Del pacchetto complessivo di investimenti, ben 1,3diandranno direttamente alle infrastrutture ...

