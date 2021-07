Calciomercato Venezia, obiettivo Giovinco: possibile ritorno in Serie A (Di lunedì 5 luglio 2021) Giovinco può tornare in Serie A: il neopromosso Venezia vuole convincere l’ex Juve. L’indiscrezione sulla Formica Atomica possibile ritorno in Italia per Sebastian Giovinco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il neopromosso Venezia ha messo nel mirino l’ex attaccante della Juve. Ci sono già stati dei contatti ed il club veneto sta provando a convincere il centravanti, attualmente in forza all’Al-Hilal. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 31 dicembre. I DETTAGLI SULLA TRATTATIVA SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021)può tornare inA: il neopromossovuole convincere l’ex Juve. L’indiscrezione sulla Formica Atomicain Italia per Sebastian. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il neopromossoha messo nel mirino l’ex attaccante della Juve. Ci sono già stati dei contatti ed il club veneto sta provando a convincere il centravanti, attualmente in forza all’Al-Hilal. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 31 dicembre. I DETTAGLI SULLA TRATTATIVA SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

