Calciomercato | occasione Isco per le squadre italiane | il prezzo del cartellino è crollato

(Di lunedì 5 luglio 2021) Un pezzo pregiato della finestra di mercato estiva sarà, il calciatore spagnolo sembra destinato a lasciare il Real Madrid. Si tratta ancora uno dei migliori per qualità tecnica e tattica, nel corso della sua carriera ha vinto tantissimi trofei ed il suo contributo è stato sempre di altissimo livello. E’ un calciatore che rappresenta un vero e proprio jolly in quanto può essere impiegato in diversi ruoli del campo, principalmente come trequartista ma anche come mezzala o esterno d’attacco. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Valencia, Malaga ma soprattutto Real Madrid, in particolar modo con i Blancos si è messo in mostra. Protagonista anche con la ...

Un pezzo pregiato della finestra di mercato estiva sarà Isco, il calciatore spagnolo sembra destinato a lasciare il Real Madrid. Si tratta ancora uno dei migliori per qualità tecnica e tattica, nel co ...L'esterno d'attacco brasiliano ha giocato l'ultima partita con la Lazio nel maggio del 2018. In quell'occasione i biancocelesti ospitarono i nerazzurri presso lo Stadio Olimpico di Roma per una sfida ...