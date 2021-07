Calciomercato Napoli, idea dalla Bundesliga per il centrocampo | I dettagli (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Napoli punta a prendere un centrocampista sul Calciomercato: un’ipotesi porta sulle tracce di un calciatore già in passato accostato agli azzurri Per presentarsi pronti ai nastri di partenza del… L'articolo Calciomercato Napoli, idea dalla Bundesliga per il centrocampo I dettagli è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilpunta a prendere un centrocampista sul: un’ipotesi porta sulle tracce di un calciatore già in passato accostato agli azzurri Per presentarsi pronti ai nastri di partenza del… L'articoloper ilè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Napoli, non è esclusa una ripresa delle trattative per trattenere #Maksimovic - DiMarzio : #Napoli, rinnovo del contratto di Di Lorenzo - DiMarzio : #Napoli, le parole di #DeLaurentiis sul futuro di #Insigne - Fantacalcio : Calciomercato Napoli: accordo con Di Lorenzo per il rinnovo - Gio_Conforto : RT @SkySport: Napoli, Di Lorenzo prolunga di un anno: contratto fino al 2026. Le news di calciomercato #SkySport #SerieA #Calciomercato #Na… -