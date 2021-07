Calciomercato Milan, Tonali ad un passo: le ultime sulla trattativa (Di lunedì 5 luglio 2021) Sandro Tonali presto dovrebbe diventare definitivamente un giocatore del Milan. Le cifre e i dettagli dell’operazione Sandro Tonali presto dovrebbe diventare definitivamente un giocatore del Milan. Maldini ha trovato l’accordo con il Brescia per 10 milioni di euro (di cui 3 di bonus) più il cartellino di Olzer. Nelle prossime ore potrebbe giungere l’ufficialità. Ottime notizie dunque per il Milan che ritrova un altro tassello fondamentale a centrocampo e puntella la squadra dopo gli addi di Donnarumma e Calhanoglu. I DETTAGLI SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Sandropresto dovrebbe diventare definitivamente un giocatore del. Le cifre e i dettagli dell’operazione Sandropresto dovrebbe diventare definitivamente un giocatore del. Maldini ha trovato l’accordo con il Brescia per 10 milioni di euro (di cui 3 di bonus) più il cartellino di Olzer. Nelle prossime ore potrebbe giungere l’ufficialità. Ottime notizie dunque per ilche ritrova un altro tassello fondamentale a centrocampo e puntella la squadra dopo gli addi di Donnarumma e Calhanoglu. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

